PR timorense defende energia limpa mais acessível e tecnologia a custos comportáveis

"Para Timor-Leste, a transição energética não se resume à redução das emissões; trata-se de dignidade humana, independência económica e de um futuro mais justo para o nosso povo. Devemos garantir que todos os cidadãos têm eletricidade fiável, acessível e cada vez mais limpa", afirmou Ramos-Horta, citado num comunicado divulgado hoje à imprensa.

O Presidente timorense falava durante uma intervenção na Cimeira Global Citizen NOW: Perth 2026, sobre desafios energéticos e climáticos, que terminou hoje em Perth, na Austrália.

"Os nossos recursos petrolíferos devem ajudar-nos a construir a economia sustentável de amanhã, enquanto os parceiros internacionais devem tornar a energia limpa mais acessível através de financiamento, tecnologia e investimento a custos comportáveis", salientou o também prémio Nobel da Paz.

"Não podemos pedir aos países em desenvolvimento que escolham entre combater a pobreza hoje e proteger o planeta para as gerações futuras. Com parcerias genuínas e uma transição justa, podemos alcançar ambos os objetivos", afirmou Ramos-Horta.

Para o chefe de Estado, os países que menos contribuíram para as emissões de gases "não devem ser deixados a suportar as consequências mais graves das alterações climáticas".

A cimeira em Perth reuniu líderes mundiais, representantes de governos, empresas e sociedade civil para promover soluções para os desafios energéticos e climáticos antes da COP 31.

A 31.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP31) vai realizar-se na Turquia entre 09 e 20 de novembro.

O Presidente Ramos-Horta apelou aos governos, instituições financeiras internacionais e investidores para transformarem os compromissos climáticos em resultados concretos.