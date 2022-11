Praça Aristides Sousa Mendes em Jerusalém

É hoje inaugurada, na cidade israelita de Jerusalém, a praça Aristides de Sousa Mendes, em homenagem ao antigo cônsul de Portugal em Bordéus que, durante a II Grande Guerra, ajudou milhares de judeus a fugir ao holocausto nazi, contrariando as ordens expressas de Salazar e concedendo-lhes vistos para entrarem em Portugal.