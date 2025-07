"Precisamos de tempo para analisar o que foi dito em Washington"

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, pediu tempo para analisar esse ultimato e adianta que Vladimir Putin irá comentar as propostas de Trump se achar que é necessário fazê-lo.Dmitry Peskov sublinha a ideia de que do lado russo há disponibilidade para negociar e acusa os ucranianos de não estarem na mesma pauta, aproveitando as declarações de americanos, europeus e países da NATO para manterem a guerra acesa.