Trump confessa-se "desapontado" com Putin, Moscovo desvaloriza "ultimato teatral"

Na segunda-feira, o presidente dos EUA anunciou o envio de armas para a Ucrânia, incluindo mísseis Patriot, e ameaçou Moscovo com “sanções severas” caso não avance com um acordo com Kiev em 50 dias.

Rússia desvaloriza “ultimato teatral” de Trump

Trump issued a theatrical ultimatum to the Kremlin.

The world shuddered, expecting the consequences.

Belligerent Europe was disappointed.

Russia didn’t care. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 15, 2025

Em entrevista à BBC , o presidente norte-americano lamenta que Putin tenha dado a entender que estava disponível para um entendimento, para logo a seguir ordenar o bombardeamento de cidades ucranianas.“Temos uma boa conversa, eu digo:, e de seguida ele destrói um edifício em Kiev”, disse.Desde que regressou à Casa Branca, Donald Trump procurou uma aproximação a Moscovo, prometendo um fim rápido à guerra na Ucrânia.Por este motivo, Donald Trump não tem escondido o seu descontentamento em relação ao seu homólogo russo e mudou a sua política.“Estou muito dececionado com a Rússia e iremos impor tarifas deveras gravosas se não obtivermos um acordo no prazo de 50 dias”, disse Trump numa conferência de imprensa na Sala Oval, na Casa Branca, ao lado do secretário-geral da NATO.O vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, Dmitry Medvedev, disse esta terça-feira que Moscovo “não está preocupado” com o que descreveu como “ultimato tetral” de Trump.Em Bruxelas, a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, disse que o prazo de 50 dias era um período "muito longo", em que "civis inocentes morrem todos os dias".Kallas anunciou que os 27 estão muito próximos de aprovar um novo pacote de sanções contra Moscovo, sendo este o décimo oitavo pacote de sanções económicas contra a Rússia."Este é um acordo muito importante que fizemos”, disse Trump, sublinhando que as armas para entregar a Kiev pela aliança atlântica serão pagas pelos europeus.Questionado pela BBC se ainda considera a aliança transatlântica “obsoleta”, o presidente dos EUA respondeu: “Não. Acho que a NATO agora está a tornar-se o oposto disso” porque a aliança está “a pagar as suas próprias contas”.