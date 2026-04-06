Chefe dos serviços de informação da Guarda Revolucionária Islâmica morto em ataque

Mais dois navios-tanque de gás de petróleo liquefeito (GPL) com bandeira indiana, Green Asha e Green Sanvi, deixaram o Golfo transportando o combustível para a nação sul-asiática, de acordo com dados de rastreio de navios da LSEG e da Kpler.



Um terceiro navio, o Jag Vikram, ainda está a oeste do Estreito de Ormuz, mostraram os dados. A guerra entre os EUA e Israel contra o Irão praticamente paralisou a navegação pelo estreito, mas o Irão afirma que "embarcações não hostis" podem transitar pela via navegável se coordenarem com as autoridades iranianas.



Os navios Green Asha e Green Sanvi atravessaram a zona do Golfo e encontram-se no Estreito de Ormuz Oriental, segundo dados divulgados, elevando para oito o número total de navios de transporte de GPL com bandeira indiana que atravessaram o Estreito. A Índia está gradualmente a retirar as suas cargas de GPL retidas do estreito, tendo já chegado à Índia os navios Shivalik, Nanda Devi, Pine Gas, Jag Vasant, BW Elmand e BW Tyr.



A Índia, o segundo maior importador mundial de GPL, enfrenta a sua pior crise de gás em décadas, com o governo a reduzir o fornecimento às indústrias de forma a proteger as famílias de qualquer escassez de gás de cozinha.



O país consumiu 33,15 milhões de toneladas métricas de GPL, ou gás de cozinha, no ano passado, com as importações a representarem cerca de 60% da procura. Cerca de 90% destas importações vieram do Médio Oriente. A Índia também está a carregar GPL nos seus navios vazios encalhados no Golfo.

