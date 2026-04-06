Chefe dos serviços de informação da Guarda Revolucionária Islâmica morto em ataque

Responsável da organização de inteligência da Guarda Revolucionária do Irão morto em ataque
"O comandante-geral Majid Khademi, o poderoso e altamente instruído chefe da Organização de Inteligência do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, tornou-se um mártir no ataque terrorista criminoso perpetrado pelo inimigo americano-sionista (...) ao amanhecer desta manhã", revelou a Guarda Revolucionária do Irão numa publicação no seu canal de Telegram.
Petroleiro de propriedade japonesa atravessa o Estreito de Ormuz
Uma porta-voz da Mitsui O.S.K. Lines disse à AFP que o Green Asha – um petroleiro de gás de petróleo liquefeito – atravessou o estreito.
“Tanto a tripulação como a carga estão em segurança”, afirmou.
A embarcação foi o terceiro navio ligado ao Japão a transitar pelo Estreito de Ormuz.
Irão analisa proposta de paz, mas não está aberto a "cessar-fogo temporário"
O responsável confirmou que o Irão recebeu a proposta do Paquistão para um cessar-fogo imediato e está a analisá-la, acrescentando que Teerão não aceita ser pressionado para aceitar prazos e tomar uma decisão.
Míssil iraniano destrói edifício e provoca dois mortos em Haifa
Os socorristas "encontraram duas pessoas presas sob os escombros, sem sinais vitais", disse um porta-voz.
"As operações de resgate continuam neste momento para tentar encontrar outras duas pessoas que ainda estão detidas ou incomunicáveis", acrescentou.
Destroços de drone provocam um ferido em Abu Dhabi
Um cidadão ganês ficou ferido no incidente, que ocorreu na zona de Musaffah, disseram as autoridades à emissora X.
No emirado de Fujairah, as autoridades relataram "um incidente envolvendo um drone que atingiu um edifício pertencente à empresa de telecomunicações Du", sem feridos.
O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos tinha anteriormente reportado vários ataques com mísseis e drones contra o país.
No domingo, o porto de Khor Fakkan, na costa leste, junto à entrada do estreito de Ormuz, foi alvo de um ataque, ferindo quatro pessoas.
Irão executa homem condenado por ligações a Israel e aos Estados Unidos
"Ali Fahim, um dos elementos inimigos envolvidos nos distúrbios terroristas (...) foi enforcado depois de o Supremo Tribunal (...) ter confirmado a sentença", informou o site Mizan Online, do poder judicial.
Esta é a mais recente execução relacionada com os protestos que eclodiram no Irão no final de Dezembro contra o aumento do custo de vida, antes de se intensificarem em manifestações antigovernamentais, que atingiram o auge a 8 e 9 de janeiro.
Ali Fahim foi julgado por participar em ações contra o Irão em nome do "regime sionista e dos Estados Unidos", bem como por entrar numa instalação militar para apreender armas.
Mais dois navios de GPL com bandeira indiana deixam o Golfo
Um terceiro navio, o Jag Vikram, ainda está a oeste do Estreito de Ormuz, mostraram os dados. A guerra entre os EUA e Israel contra o Irão praticamente paralisou a navegação pelo estreito, mas o Irão afirma que "embarcações não hostis" podem transitar pela via navegável se coordenarem com as autoridades iranianas.
Os navios Green Asha e Green Sanvi atravessaram a zona do Golfo e encontram-se no Estreito de Ormuz Oriental, segundo dados divulgados, elevando para oito o número total de navios de transporte de GPL com bandeira indiana que atravessaram o Estreito. A Índia está gradualmente a retirar as suas cargas de GPL retidas do estreito, tendo já chegado à Índia os navios Shivalik, Nanda Devi, Pine Gas, Jag Vasant, BW Elmand e BW Tyr.
A Índia, o segundo maior importador mundial de GPL, enfrenta a sua pior crise de gás em décadas, com o governo a reduzir o fornecimento às indústrias de forma a proteger as famílias de qualquer escassez de gás de cozinha.
O país consumiu 33,15 milhões de toneladas métricas de GPL, ou gás de cozinha, no ano passado, com as importações a representarem cerca de 60% da procura. Cerca de 90% destas importações vieram do Médio Oriente. A Índia também está a carregar GPL nos seus navios vazios encalhados no Golfo.
OMS denuncia 92 ataques contra instalações de saúde no Líbano
A Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou hoje que, desde 28 de fevereiro, foram registados 92 ataques contra instalações de saúde, veículos e pessoal médico no Líbano, provocando um total de 53 mortos e 137 feridos.
"Esses atos não se podem tornar a nova normalidade", declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na sua conta na rede social X (antigo Twitter), após denunciar o ataque mais recente, ocorrido próximo ao Hospital Universitário Rafik Hariri, o maior centro médico público do Líbano, que provocou quatro mortos e 39 feridos.
A OMS alertou que, no final de março, a média era de dois ataques por dia, com cinco casos apenas no dia 28 de março, afetando instalações em Kfar Tibnit, Ghandouriyeh, Zawtar Al Gharbiyeh, Kfar Dajal e Jezzine, num total de nove pessoas mortas.
"À medida que Israel expande suas operações militares, apelo a todas as partes para que cumpram suas responsabilidades perante o direito internacional humanitário e garantam a proteção das instalações de saúde, dos profissionais de saúde e dos pacientes", apelou o diretor-geral da OMS.
Brent avança 0,70% após novo ultimato de Trump a Teerão para reabrir Estreito de Ormuz
Atacar alvos civis constituiria "crimes de guerra", afirma o Irão após ameaças de Trump
"O presidente dos EUA, como autoridade máxima do seu país, ameaçou publicamente cometer crimes de guerra", disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Kazem Gharibabadi, responsável pelos assuntos jurídicos e internacionais, à agência X.
Ataques entre Israel, Irão e Líbano
Os Estados Unidos dizem que já resgataram o segundo piloto do caça norte-americano abatido no Irão. Uma informação desmentida pelos iranianos.
A Guarda Revolucionária Islâmica divulgou imagens com as aeronaves norte-americanas abatidas.
Donald Trump promete "o inferno" se não houver acordo de paz até amanhã.
Associação de transporte de mercadorias reúne-se hoje com o Ministro das Infraestruturas
Preço dos combustíveis volta a aumentar
Preços do petróleo abriram acima dos 110 dólares por barril
Os preços do petróleo abriram em alta no domingo, com as duas variedades principais do `ouro negro` a situarem-se acima dos 110 dólares por barril, num mercado impulsionado pela guerra no Médio Oriente.
Por volta das 22:45, o West Texas Intermediate (WTI), de referência nos Estados Unidos, para entrega em maio subia 2,89%, para 114,76 dólares, enquanto o Brent do Mar do Norte, de referência na Europa, com vencimento em junho, ganhava 2,04%, para 111,26 dólares.
Poucos minutos após o início das negociações, o WTI subiu até aos 115,48 dólares, valor perto do seu pico, de 119,48 dólares, desde o início da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, tinha dado no sábado 48 horas ao Irão para chegar a um acordo ou reabrir o estreito de Ormuz, dizendo que, caso não o faça, vai fazer cair o inferno sobre o país do golfo Pérsico.
Entretanto, Trump adiou o prazo por 24 horas, estando agora marcado para terça-feira, às 20:00, hora de Washington (01:00 de quarta-feira em Lisboa).
O estreito de Ormuz, uma passagem estratégica do mercado mundial de hidrocarbonetos, os elementos base do petróleo e do gás natural, encontra-se quase totalmente fechado desde o início da guerra.
As perturbações nos fluxos de petróleo e gás natural duram há mais de um mês e já provocaram uma subida acentuada dos preços da gasolina e do gasóleo em muitos países, e até mesmo escassez.
A guerra atualmente em curso no Médio Oriente foi desencadeada em 28 de fevereiro por ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, tendo Teerão retaliado com ataques contra o território israelita e os países do Golfo que albergam bases norte-americanas.
Vários líderes do Irão, incluindo o seu líder supremo, o aiatola Ali Khamenei, foram mortos nestes ataques aéreos.
O movimento islamista Hezbollah, do Líbano, entrou no conflito em 02 de março para vingar a morte de Ali Khamenei. Israel respondeu com ataques aéreos de grande envergadura em todo o Líbano e uma ofensiva terrestre no sul do país.
Milhares de pessoas morreram desde o início da guerra na região, sobretudo no Irão e no Líbano.
Donald Trump ameaça há vários dias transformar o Irão num "inferno", bem como devolver aquele país à "Idade da Pedra".
No domingo, ameaçou que atacará "centrais elétricas" e "pontes" do Irão.
"Terça-feira será o Dia da Central Elétrica e o Dia da Ponte, tudo em um, no Irão. Não haverá nada igual! Abram o raio do estreito, malditos loucos, ou vão viver no inferno", escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social.
Guerra no Médio Oriente. Trump alarga prazo do ultimato ao Irão
O presidente dos EUA voltou a emitir um aviso severo ao Irão, exigindo a reabertura imediata do Estreito de Ormuz, mas alargou o prazo do ultimato.
Este domingo o presidente celebrou o resgate bem sucedido do piloto que estava desaparecido, mas as autoridades do Irão afirmam que foi um fracasso.