Prémio Norte-Sul. Ativista pelas mulheres Jaha Dukureh e político ecologista Damien Carême são os galardoados

Jaha Dukureh fez da sua história uma arma de luta pelos direitos das mulheres.



Nasceu na Gâmbia e voou para Nova Iorque, aos 15 anos, para casar com um homem que nunca tinha visto. Um casamento arranjado pela família.



A fundadora da organização "Safe Hands for Girls" e embaixadora da ONU Mulheres e o politico ecologista Damien Careme receberam o premio Norte Sul, do Conselho da Europa.



Uma cerimónia que aconteceu na Assembleia da República, em Lisboa. A ativista aproveitou para estar com raparigas como ela que sobreviveram ao corte dos lábios vaginais e do clitóris. Uma prática tida como cultural, em alguns países africanos.