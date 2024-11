Presidenciais EUA. Candidatos apostam em Estados decisivos em vésperas de eleições

O filho do ex-presidente, Eric Trump, também fará um evento no mesmo estado, em Douglasville, mantendo a aposta da campanha republicana num terreno crítico onde esteve diversas vezes na última semana.Em paralelo, o candidato a vice-presidente J.D. Vance e o filho Donald Trump Jr. Protagonizam um comício em Las Vegas, Nevada, e o ex-candidato independente Robert F. Kennedy Jr. faz campanha por Trump em Rice Lake, Wisconsin.Na sexta-feira, os candidatos rumaram ao Wisconsin e ao Michigan, tendo uma vez mais as trocas de acusações entre Harris e Trump marcado os discursos.Trump acusou ainda Liz Cheney, ex-congressista conservadora, de querer atacar várias nações quando estava na Casa Branca.A procuradora-geral do Arizona, a democrata Kristin Mayes, anunciou a abertura de uma investigação sobre uma possível "ameaça de morte" a Liz Cheney feita pelo candidato presidencial republicano., disse Mayes em entrevista à KPNC, afiliada local da NBC News em Phoenix."Não estou preparada neste momento para dizer se foi ou não [uma ameaça], mas não é algo útil quando nos preparamos para as nossas eleições e tentamos garantir a paz nas urnas e no nosso Estado", acrescentou., disse o candidato republicano à presidência.Cheney tornou-se a número três entre os republicanos na Câmara dos Representantes e foi uma das poucas que ousou enfrentar Trump durante o seu mandato, algo que lhe custou a sua posição no Congresso e o ostracismo dentro do partido. A ex-congressista e o seu pai, o ex-vice-presidente republicano Dick Cheney (2001-2009), anunciaram o seu voto na candidata democrata, a atual vice-presidente, Kamala Harris.O ex-Presidente norte-americano "aumentou a violência verbal contra os seus adversários políticos e, detalhadamente, sugeriu apontar armas à ex-congressista Liz Cheney", afirmou a vice-presidente e candidata democrata ao chegar a Madison, Wisconsin (norte)., acrescentou.As eleições estão marcadas para a próxima terça-feira.