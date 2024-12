Presidente da Alemanha pode anunciar dissolução do parlamento

O presidente da Alemanha anuncia a decisão sobre a possível dissolução do parlamento e a convocação de eleições antecipadas, medida dada como certa após o governo de Olaf Scholz ter perdido a moção de confiança na semana passada.

Mesmo antes da votação da moção de confiança no Bundestag (parlamento), os principais partidos políticos já tinham acordado que os alemães seriam chamados a votar a 23 de fevereiro, mas a decisão final não cabe ao poder legislativo mas sim ao chefe de Estado.



Frank-Walter Steinmeier, que já manifestou a sua vontade de dissolver o parlamento, conta com um prazo máximo de 21 dias para decidir se convoca ou não eleições.



Steinmeier reuniu-se entretanto com todos os partidos para, segundo explicou na passada sexta-feira, “certificar-se de que já não existe qualquer perspetiva de uma maioria parlamentar estável para um governo federal”.