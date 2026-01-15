Presidente da Colômbia anuncia encontro com Trump nos EUA em fevereiro

"Será a 03 de fevereiro. Veremos os resultados deste encontro, que é crucial", disse na quarta-feira o dirigente de esquerda, durante uma reunião do executivo colombiano, transmitida pela televisão pública.

"O Conselho de Ministros tem um tema [narcotráfico], que é o que intensificou o debate entre os Estados Unidos e a Colômbia -- entre os governos, entre os presidentes -- e que resultou num possível encontro", declarou Petro.

O Presidente reiterou que apresentará a Trump os dados da sua administração sobre o tráfico de droga para que "ele compreenda realmente o que aconteceu na luta (...) contra a droga".

"A minha intenção é que os colombianos, em geral, de todas as partes do país, não sofram e permaneçam em paz", acrescentou.

O ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Sánchez Suárez, reuniu-se na quarta-feira em Washington com dirigentes do Governo norte-americano para discutir o combate conjunto ao tráfico de droga.

"Tivemos um diálogo muito aberto, como sempre. O que estamos a fazer na Colômbia é combater um inimigo comum que temos com os Estados Unidos: o narcotráfico. O desafio é como aumentar a eficiência na erradicação deste veneno", declarou Sánchez em conferência de imprensa, ao lado do embaixador colombiano nos EUA, Daniel García Peña.

O ministro destacou os esforços de Bogotá para erradicar o tráfico de droga, citando a apreensão de mais de 2.840 toneladas de cocaína.

Na semana passada, Gustavo Petro revelou que tinha falado com Donald Trump, em 08 de janeiro, e confirmou que ambos acordaram um encontro na Casa Branca, a sede da Presidência dos EUA.

"Foi uma grande honra falar com o Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que ligou para explicar a situação das drogas e outras divergências que tivemos. Agradeci a sua chamada e o seu tom, e aguardo com expectativa encontrá-lo num futuro próximo", afirmou Trump na rede social que detém, a Truth Social.

O Chefe de Estado norte-americano adiantou que "estão a ser feitos os preparativos entre o secretário de Estado Marco Rubio e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Colômbia" para a reunião.

Petro tinha criticado duramente a ação militar da Administração Trump na região e acusou os Estados Unidos de terem raptado o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, "sem fundamento legal".

Trump respondeu-lhe que deveria "cuidar do seu traseiro" e qualificou Petro no domingo como um "homem doente" que "gosta de consumir cocaína".

Numa entrevista ao jornal espanhol El Pais publicada em 10 de janeiro, o Presidente colombiano alegou que os EUA tinham uma operação militar planeada no país.

Gustavo Petro afirmou que temeu ser alvo de operação dos EUA como a ocorrida na Venezuela, no sábado, quando forças norte-americanas capturaram Nicolás Maduro, e a mulher, Cilia Flores.