A reunião do Conselho de Segurança da ONU contou com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República garante que Portugal está comprometido com a integração da Ucrânia nas Nações Unidas e na União europeia. Marcelo esclarece que a posição no conflito é clara: a condenação da agressão à Ucrânia.