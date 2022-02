Presidente da Ucrânia acusa a Rússia de nunca ter querido a paz e diz "não tenho medo"

Volodymyr Zelenskyi afirmou estar em contacto com os seus aliados europeus, de quem espera um apoio "claro" e "eficaz", e com as Nações Unidas e prometeu tudo fazer para conseguir uma resolução calma que respeite as partes.