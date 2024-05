Presidente de Cuba em "visita de trabalho" à Rússia

Miguel Diaz-Canel "partiu segunda-feira para a Rússia", escreveu a presidência cubana, também na rede social X (antigo Twitter).

Havana e Moscovo são aliados de longa data, mas o anterior encontro entre os dois presidentes, em novembro de 2022, relançou a parceria.

Desde então, delegações e altos funcionários dos dois países visitaram-se mutuamente e uma dezena de acordos foram assinados em vários setores. Em fevereiro, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, realizou a segunda viagem a Havana em menos de um ano.

O comércio bilateral aumentou nove vezes em 2023 em comparação com o ano anterior, quando as trocas comerciais ascenderam a 450 milhões de dólares (cerca de 418 milhões de euros), de acordo com dados oficiais russos.

Cerca de 185 mil turistas russos visitaram a ilha das Caraíbas no ano passado, logo atrás de canadianos e norte-americanos de origem cubana, num aumento de 242% em relação a 2022.

Esta aproximação surgiu numa altura em que Cuba atravessa a pior crise económica das últimas três décadas, com escassez e inflação galopantes, agravadas pelas fragilidades económicas estruturais.

Cuba sempre adotou uma posição neutra em relação à guerra na Ucrânia, com Havana a pedir uma solução negociada para o conflito e sem condenar a ofensiva russa.