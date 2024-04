Presidente do Botswana ameaça enviar 20 mil elefantes para a Alemanha

O aviso foi feito em declarações ao jornal Bild, da Alemanha. O presidente do Botswana ameaçou enviar cerca de 20 mil elefantes para o país europeu depois de declarações críticas da ministra alemã do Ambiente sobre a importação de troféus de caça. Mokgweetsi acusou os alemães de quererem dizer aos habitantes do país africano como devem viver com os 130 mil elefantes que vivem no país.

A ministra alemã do Ambiente alegou que são necessárias novas restrições à caça furtiva e à importação de paquidermes. No entanto, o presidente do Botswana criticou essa posição em declarações ao jornal alemão Bild, defendendo que tal só empobrecer ainda mais a população do país.



O líder do país explicou que os esforços para a conservação dos elefantes levaram a que o número destes animais aumentasse para os 130 mil, fazendo do Botswana o país com mais elefantes no mundo. Devido aos vários problemas que os elefantes estão a causar, o país está a criar quotas de caça anuais.



As comunidades rurais queixam-se de que os elefantes atacam casas e destroem colheitas. Por isso, o presidente não aceita as críticas alemãs. “É muito fácil estar sentado em Berlim e ter uma opinião sobre assuntos relativos ao Botswana. Estamos a pagar o preço de termos conservado esta espécie para o resto do mundo”, declarou Mopkgweetsi Masisi.



“Os alemães deviam viver com os animais, da mesma maneira como nos dizem que devemos fazê-lo. Isto não é uma piada”, continuou.



Devido ao problema do número de elefantes, o Botswana já ofereceu oito mil a Angola e outros 500 a Moçambique para resolver um problema que Masisi descreve como de “demasiada população” de elefantes. A ameaça feita a Berlim também já foi feita a Londres.



“Gostávamos de dar este presente à Alemanha”, disse Masisi, que acrescentou que “não vai aceitar um não como resposta”.



Do lado alemão, o porta-voz da ministra disse que o Botswana não levantou qualquer problema com a Alemanha. “À luz da perda de diversidade biológica, temos uma responsabilidade especial em assegurar que a importação de troféus de caça é sustentável e legal”.