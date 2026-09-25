Presidente do Irão diz que continua disposto a chegar a acordo com EUA

Numa entrevista à emissora norte-americana Fox News, realizada à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, Masoud Pezeshkian denunciou que "o obstáculo" que impede a paz "é que os EUA, em vez de dialogarem, partem para o combate, bombardeando primeiro e bloqueando todas as vias" para o entendimento.

Pezeshkian mencionou ainda o memorando de entendimento falhado, assinado em junho com o Presidente norte-americano, Donald Trump, que tinha entre os objetivos interromper as hostilidades entre Washington e Teerão, iniciadas a 28 de fevereiro com o ataque conjunto dos EUA e de Israel.

O memorando de paz "foi assinado e, com base nele, queremos avançar", declarou o líder iraniano, que criticou as ações bélicas norte-americanas.

"Atacaram-nos. Assassinaram e transformaram em mártires o nosso estimado Líder Supremo [Ali Khamenei], os nossos cientistas, os nossos comandantes militares e membros do nosso governo", disse o dirigente.

Pezeshkian indicou ainda que Teerão estaria disposto a reduzir os níveis de enriquecimento de urânio e a permitir a verificação externa para aliviar as tensões nucleares, depois de o Irão ter restringido o acesso dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica ao país após os ataques norte-americanos de 2025.

O Presidente iraniano negou que Teerão deseje uma bomba nuclear e argumentou que o Ali Khamenei "tinha dito várias vezes que, por decreto religioso, é profano e ilegal" possuir armas de destruição maciça.

"Como demonstram as nossas ações, não pretendemos matar norte-americanos. Os EUA, sim, tentaram matar iranianos", declarou Pezeshkian.

"O que sabemos é que, se nos atacarem, devemos defender-nos", sublinhou.

A guerra entre os dois países continua estagnada, com as negociações paralisadas e ocasionais trocas de ataques. Sem que tenham sido relatados avanços, representantes iranianos e norte-americanos mantiveram conversações indiretas esta semana, à margem da Assembleia Geral da ONU.