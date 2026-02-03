Presidente do Irão diz que pretende "negociações justas e equitativas" com EUA

"Pedi ao meu ministro dos Negócios Estrangeiros que, desde que exista um ambiente adequado, livre de ameaças ou exigências descabidas, conduza negociações justas e equitativas, orientadas pelos princípios da dignidade [e] prudência", declarou Pezeshkian.

"Estas negociações serão conduzidas dentro da estrutura dos nossos interesses nacionais", acrescentou o líder do Irão, num publicação em inglês e em farsi na rede social X.

Pezeshkian disse que a decisão surgiu após "pedidos de governos amigos da região para responder à proposta do Presidente dos Estados Unidos [Donald Trump] para negociações".

Os Estados Unidos ainda não confirmaram que as negociações vão ocorrer.

Na segunda-feira, uma agência de notícias semioficial do Irão noticiou - e depois apagou a notícia sem explicações - que Pezeshkian tinha emitido tal ordem a Araghchi, que realizou várias rondas de negociações com Witkoff antes da guerra de 12 dias lançada por Israel contra Teerão em junho.

Araqchi e o enviado especial da Casa Branca para o Médio Oriente, Steve Witkoff, devem reunir-se na sexta-feira em Istambul, para discutir um possível acordo nuclear, avançou o portal de notícias Axios.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Qatar, Egito, Omã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Paquistão também deverão participar na reunião, adiantou uma autoridade norte-americana ao `site` de notícias.

Este será o primeiro contacto entre representantes de Washington e Teerão desde que romperam as negociações em junho do ano passado, após o bombardeamento norte-americano de três instalações nucleares iranianas.

Em janeiro, Trump determinou o envio de uma frota da Marinha dos EUA para o golfo Pérsico e ameaçou atacar o Irão caso não se chegue a um acordo para impedir a República Islâmica de desenvolver armas nucleares.

Segundo o Axios, o encontro é o resultado dos esforços de mediação realizados nos últimos dias por diplomatas turcos, egípcios e cataris.

Duas autoridades turcas, que falaram à agência de notícias Associated Press (AP) sob condição de anonimato, disseram que a Turquia está a tentar organizar um encontro entre o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e os líderes iranianos e que este poderia ocorrer já no final da semana.

Um diplomata árabe, que falou à AP sob anonimato, apontou que houve discussões sobre a Turquia acolher uma reunião de alto nível para reunir países árabes e muçulmanos com os Estados Unidos e o Irão.

Washington exige que qualquer futuro acordo nuclear deverá limitar o programa de mísseis do Irão e as atividades das milícias aliadas noutros países da região.

Teerão, no entanto, insiste que as negociações devem centrar-se exclusivamente na questão nuclear.