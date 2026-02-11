Presidente do Irão pediu desculpas aos cidadãos afetados pelos protestos no país

As declarações do Presidente do Irão foram proferidas hoje durante uma cerimónia que assinalou a Revolução Islâmica de 1979.

O presidente iraniano disse também que o Irão foi alvo do que chamou "propaganda ocidental", que não especificou, sobre os protestos antigovernamentais que eclodiram no Irão em janeiro e que se prolongaram durante várias semanas.

O Irão está em negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear.

Sobre a política relacionada com o programa nuclear, Massoud Pezeshkian, afirmou que o país não vai ceder ao que considerou exigências excessivas.

O Irão celebra o 47.º aniversário da Revolução Islâmica de 1979, enquanto a teocracia do país continua sob pressão, com o presidente norte-americano, Donald Trump, a sugerir o envio de mais um porta-aviões para o Médio Oriente

Na televisão estatal iraniana, as autoridades transmitiram imagens de dezenas de milhares de pessoas a tomarem as ruas do país, na quarta-feira, para apoiar a teocracia e o líder supremo, Ali Khamenei, de 86 anos.

Na noite de terça-feira, enquanto espetáculos de fogo de artifício patrocinados pelo governo iluminavam o céu de Teerão, testemunhas citadas pela AP ouviram gritos de "Morte ao ditador".