Presidente do Irão pediu desculpas aos cidadãos afetados pelos protestos no país
O Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, pediu hoje desculpas a todos aqueles que foram afetados pelos protestos no país e pela repressão que se seguiu sem se referir às forças policiais.
As declarações do Presidente do Irão foram proferidas hoje durante uma cerimónia que assinalou a Revolução Islâmica de 1979.
O presidente iraniano disse também que o Irão foi alvo do que chamou "propaganda ocidental", que não especificou, sobre os protestos antigovernamentais que eclodiram no Irão em janeiro e que se prolongaram durante várias semanas.
O Irão está em negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear.
Sobre a política relacionada com o programa nuclear, Massoud Pezeshkian, afirmou que o país não vai ceder ao que considerou exigências excessivas.
O Irão celebra o 47.º aniversário da Revolução Islâmica de 1979, enquanto a teocracia do país continua sob pressão, com o presidente norte-americano, Donald Trump, a sugerir o envio de mais um porta-aviões para o Médio Oriente
Na televisão estatal iraniana, as autoridades transmitiram imagens de dezenas de milhares de pessoas a tomarem as ruas do país, na quarta-feira, para apoiar a teocracia e o líder supremo, Ali Khamenei, de 86 anos.
Na noite de terça-feira, enquanto espetáculos de fogo de artifício patrocinados pelo governo iluminavam o céu de Teerão, testemunhas citadas pela AP ouviram gritos de "Morte ao ditador".