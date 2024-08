Presidente do México envia protesto a Biden por financiamento dos EUA a oposição

"Revela mau gosto, contrário à ética e à civilidade pública", disse López Obrador, que na sua habitual conferência de imprensa diária se referiu hoje ao financiamento de 96 milhões de pesos (4,2 milhões de euros) desde 2018 à organização Mexicanos contra a Corrupção e a Impunidade.

"Como é que, por um lado, se mantêm boas relações, há cooperação, e ao mesmo tempo se entrega dinheiro a opositores para caluniar? Porquê esta política grosseira de atirar a pedra e esconder a mão? Porquê esse duplo discurso, essa dupla moral? Porquê essa hipocrisia?", questionou.

López Obrador precisou que vai escrever a Biden para manifestar o seu incómodo por este financiamento e que será emitida outra nota por intermédio do Ministério dos Negócios Estrangeiros em protesto pelo que é considerado um claro ato de ingerência.

"É o cúmulo... um Governo amigo, vizinho, financiando um grupo opositor a um Governo legal, legítimo. A isto chama-se intervencionismo (...) Para além de uma violação flagrante da Constituição e da soberania. Os Governos estrangeiros não podem financiar opositores", frisou.

López Obrador assinalou que esta organização -- "impulsionada pelo bloco conservador" -- está envolvida na maioria das iniciativas contra as políticas e decisões do Governo, e que serão os responsáveis pelo financiamento de campanhas pela internet assentes na denúncia de quem apelidam de "Presidente narco", numa referência ao atual chefe de Estado mexicano.

De acordo com um relatório apresentado hoje por Pablo Gomez, responsável da Unidade de Inteligência Financeira (UIF), esta organização foi financiada, entre outros, pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento (USAID) através da embaixada da Cidade do México, com uma verba de mais de 4,8 milhões de dólares (4,2 milhões de euros) desde 2018, o ano em que Obrador venceu as eleições presidenciais.