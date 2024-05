Presidente do Panamá promete repatriar migrantes

"Vamos lançar, com a ajuda internacional, um processo de repatriamento, no respeito pelos direitos humanos, de todas as pessoas que lá se encontram", declarou José Raul Mulino, eleito no domingo para dirigir este Estado crucial na rota migratória da América Central.

A 16 de abril, Mulino tinha prometido "fechar" a selva de Darien, que se estende por 575.000 hectares e 266 quilómetros na fronteira entre o Panamá e a Colômbia, aos migrantes.

Mais de 520 mil pessoas, na maioria venezuelanos, atravessaram esta região inóspita no ano passado. E mais de 110.000 no primeiro trimestre deste ano, de acordo com estatísticas oficiais.

"Que os que vêm de lá e os que desejam vir saibam que qualquer pessoa que chegue aqui será enviada de volta para o país de origem", disse Mulino, um advogado de 64 anos que deverá assumir o cargo de chefe de Estado a 01 de julho.

"O nosso Darien não é uma rota de trânsito, não senhor, é a nossa fronteira", acrescentou o presidente, de direita.