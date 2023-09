A homenagem aconteceu durante a visita de Volodymyr Zelensky ao Canadá.



O presidente do Parlamento pediu desculpa e disse que não conhecia o passado do idoso agora homenageado.



Foi difícil explicar como é que um nazi foi retratado como herói. Depois das desculpas e de muita polémica o presidente do parlamento do Canadá não teve outra alternativa e demitiu-se.