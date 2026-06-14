Presidente dos Estados Unidos confirma acordo e anuncia reabertura do Estreito de Ormuz

Presidente dos Estados Unidos confirma acordo e anuncia reabertura do Estreito de Ormuz

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou este domingo que um acordo para acabar com o conflito no Médio Oriente foi "finalizado" com o Irão e anunciou a reabertura do Estreito de Ormuz.

Lusa /
Foto: Kevin Lamarque - Reuters

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Donald Trump anunciou também o levantamento "imediato" do bloqueio naval norte-americano.

"O acordo com a República Islâmica do Irão está agora finalizado", escreveu o Presidente norte-americano na sua rede social Truth, poucos minutos após o anúncio do mediador paquistanês esta noite, madrugada de segunda-feira hora do Paquistão.

"Autorizo totalmente a reabertura do Estreito de Ormuz sem taxas de trânsito e, simultaneamente, o levantamento imediato do bloqueio naval dos EUA. Navios do mundo, liguem os vossos motores. Deixem o petróleo fluir!", escreveu Trump.

 

 

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