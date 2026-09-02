Presidente dos EUA sugere renomear o Estreito de Ormuz como "Estreito Trump"

Presidente dos EUA sugere renomear o Estreito de Ormuz como "Estreito Trump"

O presidente norte-americano sugeriu, esta quarta-feira, renomear o Estreito de Ormuz para "Estreito Trump".

Mariana Ribeiro Soares - RTP / Adicionar como fonte informativa
Evelyn Hockstein - Reuters

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“Agora que está sob controlo dos EUA, devemos mudar o nome do Estreito de Ormuz para ESTREITO TRUMP???”, questionou o presidente na Truth Social.

“Tal como os próprios EUA, ficaria mais “quente” do que nunca!”, acrescenta.


Nas últimas semanas, Trump tem reiterado a ameaça de reivindicar a soberania sobre o Estreito de Ormuz, chegando mesmo a publicar um mapa que mostra a via navegável estratégica como um “novo território dos EUA”.

O Irão, por sua vez, reitera que mantém o controlo do estreito e rejeita as declarações do presidente norte-americano.

Esta via navegável estratégica está bloqueada por Teerão desde o início da guerra, que começou a 28 de fevereiro com ataques aéreos israelitas e americanos contra o Irão. Em resposta, os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos iranianos.

Após um mês de relativa calma, as hostilidades foram retomadas nos últimos dias, com ataques aéreos americanos perto do Estreito de Ormuz e retaliações iranianas contra os alvos americanos no Médio Oriente.

Desde que chegou ao poder para o seu segundo mandato, Trump tem avançado com várias mudanças de nomes, sobretudo por ordem executiva ou anúncios em redes sociais, muitas vezes ligados a disputas geopolíticas.

Na passada sexta-feira, Donald Trump assinou uma ordem executiva para mudar o nome do Lago Ontário, localizado na fronteira com o Canadá, para “Lago América”, numa altura de forte crispação económica e comercial entre os Washington e Otava. Trump chegou, inclusive, a ameaçar tornar o Canadá “o 51° Estado americano”.

Em janeiro de 2025 também renomeou o Golfo do México para “Golfo da América”, uma decisão contestada pela Cidade do México.

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