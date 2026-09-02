Presidente dos EUA sugere renomear o Estreito de Ormuz como "Estreito Trump"

“Tal como os próprios EUA, ficaria mais “quente” do que nunca!”, acrescenta.





, questionou o presidente na Truth Social.O Irão, por sua vez, reitera que mantém o controlo do estreito e rejeita as declarações do presidente norte-americano.Em resposta, os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos iranianos.Após um mês de relativa calma, as hostilidades foram retomadas nos últimos dias, com ataques aéreos americanos perto do Estreito de Ormuz e retaliações iranianas contra os alvos americanos no Médio Oriente.Desde que chegou ao poder para o seu segundo mandato, Trump tem avançado com várias mudanças de nomes, sobretudo por ordem executiva ou anúncios em redes sociais, muitas vezes ligados a disputas geopolíticas., numa altura de forte crispação económica e comercial entre os Washington e Otava. Trump chegou, inclusive, a ameaçar tornar o Canadá “o 51° Estado americano”.Em janeiro de 2025 também renomeou o Golfo do México para “Golfo da América”, uma decisão contestada pela Cidade do México.