Mundo
Guerra no Médio Oriente
Presidente dos EUA sugere renomear o Estreito de Ormuz como "Estreito Trump"
O presidente norte-americano sugeriu, esta quarta-feira, renomear o Estreito de Ormuz para "Estreito Trump".
“Agora que está sob controlo dos EUA, devemos mudar o nome do Estreito de Ormuz para ESTREITO TRUMP???”, questionou o presidente na Truth Social.
Nas últimas semanas, Trump tem reiterado a ameaça de reivindicar a soberania sobre o Estreito de Ormuz, chegando mesmo a publicar um mapa que mostra a via navegável estratégica como um “novo território dos EUA”.
O Irão, por sua vez, reitera que mantém o controlo do estreito e rejeita as declarações do presidente norte-americano.
Esta via navegável estratégica está bloqueada por Teerão desde o início da guerra, que começou a 28 de fevereiro com ataques aéreos israelitas e americanos contra o Irão. Em resposta, os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos iranianos.
Após um mês de relativa calma, as hostilidades foram retomadas nos últimos dias, com ataques aéreos americanos perto do Estreito de Ormuz e retaliações iranianas contra os alvos americanos no Médio Oriente.
Desde que chegou ao poder para o seu segundo mandato, Trump tem avançado com várias mudanças de nomes, sobretudo por ordem executiva ou anúncios em redes sociais, muitas vezes ligados a disputas geopolíticas.
Na passada sexta-feira, Donald Trump assinou uma ordem executiva para mudar o nome do Lago Ontário, localizado na fronteira com o Canadá, para “Lago América”, numa altura de forte crispação económica e comercial entre os Washington e Otava. Trump chegou, inclusive, a ameaçar tornar o Canadá “o 51° Estado americano”.
Em janeiro de 2025 também renomeou o Golfo do México para “Golfo da América”, uma decisão contestada pela Cidade do México.
“Tal como os próprios EUA, ficaria mais “quente” do que nunca!”, acrescenta.
Nas últimas semanas, Trump tem reiterado a ameaça de reivindicar a soberania sobre o Estreito de Ormuz, chegando mesmo a publicar um mapa que mostra a via navegável estratégica como um “novo território dos EUA”.
O Irão, por sua vez, reitera que mantém o controlo do estreito e rejeita as declarações do presidente norte-americano.
Esta via navegável estratégica está bloqueada por Teerão desde o início da guerra, que começou a 28 de fevereiro com ataques aéreos israelitas e americanos contra o Irão. Em resposta, os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos iranianos.
Após um mês de relativa calma, as hostilidades foram retomadas nos últimos dias, com ataques aéreos americanos perto do Estreito de Ormuz e retaliações iranianas contra os alvos americanos no Médio Oriente.
Desde que chegou ao poder para o seu segundo mandato, Trump tem avançado com várias mudanças de nomes, sobretudo por ordem executiva ou anúncios em redes sociais, muitas vezes ligados a disputas geopolíticas.
Na passada sexta-feira, Donald Trump assinou uma ordem executiva para mudar o nome do Lago Ontário, localizado na fronteira com o Canadá, para “Lago América”, numa altura de forte crispação económica e comercial entre os Washington e Otava. Trump chegou, inclusive, a ameaçar tornar o Canadá “o 51° Estado americano”.
Em janeiro de 2025 também renomeou o Golfo do México para “Golfo da América”, uma decisão contestada pela Cidade do México.