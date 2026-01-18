Presidente iraniano avisa que ataque a líder supremo é declaração de guerra

"Um ataque contra o líder supremo do nosso país equivale a uma guerra total contra a nação iraniana", escreveu Massoud Pezeshkian na rede social X.

No sábado, o Presidente norte-americano defendeu que "é hora de encontrar um novo Governo" para o Irão e classificou o líder supremo iraniano como um "homem doente" que mata manifestantes.

"Do que ele é culpado como líder do país é da destruição completa do país e do uso da violência numa escala nunca antes vista", declarou Trump em entrevista ao portal Politico.

"Para manter o país em funcionamento, no seu nível muito baixo de funcionamento, os líderes deveriam concentrar-se em administrar bem o país, como eu faço nos Estados Unidos, e não em matar milhares de pessoas para manter o controlo", argumentou Trump.

Os protestos no Irão começaram em 28 de dezembro, quando comerciantes de Teerão fecharam os seus negócios devido à queda do rial, mas logo se espalharam a todo o país com gritos de "Morte à República Islâmica" e "Morte a Khamenei".

Teerão afirma não ter a contagem do número de mortos nos protestos que ocorreram na República Islâmica nas últimas semanas e que atribui a mercenários apoiados por Israel e pelos EUA, mas ONG da oposição sediadas no exílio, como a Iran Human Rights, estimam em 3.428 o número de mortos.