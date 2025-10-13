Mundo
Guerra no Médio Oriente
Presidente saúda libertação dos reféns, entre eles "nacionais portugueses"
Numa nota partilhada no site da Presidência, "o Presidente da República saúda a libertação dos reféns israelitas em Gaza, entre os quais nacionais portugueses".
O Presidente “sublinha a importância deste primeiro passa a caminho de um Paz justa e duradoura. O cessar-fogo constitui igualmente um passo decisivo nesse sentido”.
“O Presidente da República espera que os passos seguintes se materializem como previsto no Plano de Paz do Presidente Trump e que seja finalmente possível que os dois Estados e os povos da região possam finalmente ver o futuro com esperança e em Paz”, refere a nota.
Esta segunda-feira de manhã foram libertados os 20 reféns vivos pelo Hamas. Foram ainda libertados prisioneiros palestinianos.