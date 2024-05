Presidente sul-coreano promete boas relações com Kiev e Moscovo

Seul "fará tudo o que estiver ao seu alcance para prosseguir a cooperação económica" com Moscovo, mantendo-se ao mesmo tempo próximo de Kiev, afirmou Yoon Suk-yeol, na primeira conferência de imprensa que deu em quase dois anos e depois da derrota do Partido do Poder Popular (PPP) nas eleições gerais de abril.

Yoon referiu ainda a "posição firme" do país de não fornecer armas letais a países em conflito.

Na conferência, o líder sul-coreano, há dois anos no poder, prometeu novas políticas para a educação e o trabalho, bem como ajudas para apoiar o equilíbrio entre a vida profissional e familiar.

Pediu, além disso, a cooperação da oposição, que reforçou a maioria no parlamento após a pesada derrota de abril, para aprovar leis que permitam a criação de um novo ministério para combater a baixa taxa de natalidade no país, ameaçado por uma crise demográfica.

"Durante dois anos, tentámos melhorar a vida dos sul-coreanos, mas não foi suficiente. Nos próximos três anos, vamos ouvir a voz do povo com humildade", disse Yoon, referindo-se à derrota nas urnas e aos três anos que lhe restam no poder.