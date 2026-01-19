Presidentes da Síria e dos EUA discutem garantias dos direitos dos curdos

Durante a conversa telefónica, "as duas partes sublinharam a necessidade de garantir os direitos e a proteção do povo curdo no âmbito do Estado sírio", indica um comunicado da presidência, acrescentando que os dois líderes também "afirmaram a importância de preservar a unidade e a independência do território sírio".

Segundo o comunicado, "os dois presidentes afirmaram a importância de preservar a unidade e a independência do território sírio e de apoiar todos os esforços destinados a alcançar a estabilidade" na Síria.

As duas partes concordaram também em continuar "a sua cooperação no combate ao ISIS [Estado Islâmico do Iraque e da Síria]" e em "pôr fim às suas ameaças", expressando a aspiração partilhada de ver uma Síria "forte e unificada, capaz de enfrentar desafios regionais e internacionais", refere a nota.

Durante a chamada telefónica, foram discutidas "várias questões regionais", com ênfase na importância de dar à Síria uma "nova oportunidade para avançar em direção a um futuro melhor".

Novos confrontos ocorreram hoje à noite entre as tropas do exército de Damasco e as Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pelos curdos, nos arredores de Raqqa, no nordeste do país, também alvo de bombardeamentos.

Os confrontos foram divulgados pela organização não-governamental Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), com sede em Londres e que mantém uma vasta rede de colaboradores no país, tendo um correspondente da agência de notícias France-Presse (AFP) em Raqqa informado que ouviu intensos bombardeamentos na cidade.

O OSDH indicou igualmente que as forças governamentais bombardearam uma posição militar das FDS a norte da cidade, um dia após os dois lados terem acordado um cessar-fogo.

Uma fonte curda próxima das negociações disse à AFP, sob anonimato, que foram realizadas conversações diretas entre o Presidente de transição sírio, Ahmed al-Sharaa, e o comandante das FDS, Mazloum Abdi, mas sem resultados.