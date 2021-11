Presos numa "ratoeira". Migrantes são peões no conflito entre Polónia e Bielorrússia

Em retaliação às sanções impostas pela UE, os líderes europeus acusam o Governo bielorrusso de estar a empurrar milhares de migrantes para os países vizinhos da Europa de leste ao facilitar-lhes a passagem.No entanto, uma vez chegados à Bielorrússia, os migrantes são cobrados entre 15.000 e 20.000 euros e enviados para a fronteira com a Polónia.disse uma voluntária, Katarzyna Wappa, a The Guardian Do outro lado da fronteira espera-lhes um caminho perigoso. Os migrantes tentam entrar na Polónia e, assim, conseguir asilo na UE, mas em vez disso são enviados de volta para a Bielorrússia., testemunhou Abdelkader, que tentou fazer a travessia para a Polónia no início de outurbro.

A União Europeia e vários grupos de direitos humanos acusam Varsóvia de praticar a expulsão. De acordo com o Direito Internacional, qualquer pessoa que procure proteção internacional deve ter acesso ao processo de asilo, mesmo que tenha atravessado uma fronteira ilegalmente.

Para além da Polónia, também a Letónia e a Lituânia começaram a construir barreiras para impedirem a chegada de migrantes que cruzam a fronteira com a Bielorrússia.

Presos numa “ratoeira”

Nesta área florestal, apenas os polícias e residentes estão autorizados a entrar – médicos, representantes de Organizações Não-Governamentais (ONG) e jornalistas estão proibidos, sob o estado de emergência, de aceder a esta área.

Sem comida ou abrigo e com temperaturas abaixo de zero, os migrantes, muitos deles com crianças pequenas, ficam presos nesta área densamente florestal e patrulhada por milhares de polícias polacos, que impedem os requerentes de asilo de atravessarem a fronteira.

Presos nesta “ratoeira”, muitos migrantes acabam por morrer à fome, à sede ou ao frio. Pelo menos oito pessoas morreram e um trabalhador humanitário alerta para a probabilidade de se registarem mais mortes na fronteira da Polónia com a Bielorrússia.







“As pessoas estão a ser tratadas como armas”, disse Crystal van Leeuwen, responsável pela emergência médica dos Médicos sem Fronteiras ao , disse Crystal van Leeuwen, responsável pela emergência médica dos Médicos sem Fronteiras ao Guardian . “Custa acreditar que este tipo de crise está a desenrolar-se na UE”, acrescentou.

“Um rio de morte”

Desta zona proibida chegam vários relatos de violência. “”, disse aoMustafa, um marroquino de 46 anos encontrado na floresta na semana passada por voluntários.“Eles espancaram-me na Bielorrússia. Existem gangues que estão por trás do exército e eles atacam-nos. Eles batem-nos, roubam-nos o dinheiro e dividem em 50-50, uma parte para os gangues, outra para os soldados.”, descreveu. “O que havemos de fazer? Para onde vamos? Eu não sei”, questiona Mustafa. Euronews chegaram também relatos de violência na chamada zona proibida. "Caminhávamos à noite, não nos deixavam acender uma fogueira para nos aquecermos. Eles disseram: ‘Voltem para a Polónia’. Há um homem gravemente ferido. Na Bielorrússia bateram-lhe nas costas com um pau. Os soldados espancaram-no", relatou um homem que afirma ter fugido da repressão na Síria., afirmou outro dos homens que espera poder pedir asilo na Europa. “Se nós não estivéssemos a ser usados como forma de pressão, a Bielorrússia teria impedido a nossa entrada. Estamos sempre a ser usados pelos ocidentais, pelos americanos, pelos russos e pelos árabes", lamentou.Crystal van Leeuwen, dos Médicos sem Fronteiras, explica que “o frio é a maior preocupação física” para aqueles que se encontram na zona fronteiriça da Polónia e da Bielorrússia, assim como a falta de água e de comida.Leeuwen realça que muitos dos migrantes também apresentam problemas de saúde mental depois de passarem, em alguns casos, várias semanas a tentarem entrar na UE e a servirem de peões no conflito, ao serem enviados para um lado e para o outro da fronteira vezes sem conta.“Estas pessoas precisam de abrigo, comida, água e assistência médica”, disse Leeuwen. “”, salientou.De acordo com dados dos serviços de fronteira polacos, foram detetadas desde o início do ano cerca de 29 mil tentativas de entrada ilegal na Polónia de pessoas vindas da Bielorrússia, das quais mais de 15 mil ocorreram em outubro.