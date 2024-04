Primeira deslocação de Montenegro ao estrangeiro vai ser a Madrid

"Começámos [com uma reunião] com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha [José Manuel Albares], ontem [quarta-feira] e hoje, já a preparar aquela que será em princípio a primeira deslocação externa do primeiro-ministro, que será justamente a Madrid", revelou Paulo Rangel, no final de uma reunião no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas.

O ministro considerou que a reunião ministerial, que coincidiu com a cerimónia dos 75 anos da NATO, foi uma "oportunidade para o novo Governo ter uma interação com alguns dos atores mais relevantes" no contexto geopolítico internacional, nomeadamente o Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.