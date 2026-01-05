Mundo
Primeira ministra italiana considera que saída de cena de Maduro "traz esperança"
Uma "nova página de esperança" para o povo venezuelano com a "saída de Maduro".
A primeira ministra italiana Giorgia Meloni considera que a saída de Nicolas Maduro representa para os cidadãos venezuelanos "a esperança" de poderem voltar a "usufruir dos princípios básicos da democracia e do Estado de Direito".
