Primeiro caso de vírus chikungunya em Taiwan

Têm sido usados peixes que se alimentam de larvas e até mosquitos maiores para caçar os vetores do vírus.



Chuvas intensas e temperaturas elevadas agravaram a situação na China, onde o chikungunya, comum em zonas tropicais, surgiu este ano com força invulgar.







. Apesar de as autoridades terem registado uma ligeira redução nos contágios, foram implementadas esta semana medidas rigorosas de prevenção, incluindo o uso de redes mosquiteiras, drones e desinfetante, multas e cortes de eletricidade para quem não eliminar águas paradas.Em Foshan, os infetados são obrigados a permanecer no hospital durante pelo menos uma semana. As autoridades chegaram a impor quarentenas domiciliárias de duas semanas, entretanto suspensas visto que o vírus não se transmite entre humanos.Este é já o maior surto deste vírus, de acordo com Roger Hewson, do Instituto Wellcome Sanger do Reino Unido.Desde o início de 2025, registaram-se cerca de 240 mil infeções pelo vírus chikungunya e 90 mortes em 16 países, de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.O nome chikungunya deriva de uma palavra na língua Kimakonde, falada na Tanzânia e em Moçambique, que significa “contorcer-se” – descrevendo a postura contorcida de pessoas infetadas com dor articular severa.Alguns países, incluindo os Estados Unidos, desaconselharam viagens à província chinesa de Guangdong , onde se situam Foshan, Dongguan e outros polos industriais, bem como a países como Bolívia, Brasil e nações insulares do oceano Índico, também afetados pelo vírus.