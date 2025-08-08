Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Primeiro caso de vírus chikungunya em Taiwan

por Inês Moreira Santos - RTP
Tyrone Siu - Reuters

O surto de chikungunya detetado na China já chegou a Taiwan, apesar das medidas preventivas implementadas pelas autoridades. Foi confirmado o primeiro caso do vírus, transmitido por mosquitos, na nação insular.

VER MAIS
Já foram reportados mais de oito mil casos, sobretudo na cidade chinesa de Foshan, uma região industrial perto de Macau e Hong Kong. Apesar de as autoridades terem registado uma ligeira redução nos contágios, foram implementadas esta semana medidas rigorosas de prevenção, incluindo o uso de redes mosquiteiras, drones e desinfetante, multas e cortes de eletricidade para quem não eliminar águas paradas.

Em Foshan, os infetados são obrigados a permanecer no hospital durante pelo menos uma semana. As autoridades chegaram a impor quarentenas domiciliárias de duas semanas, entretanto suspensas visto que o vírus não se transmite entre humanos.Têm sido usados peixes que se alimentam de larvas e até mosquitos maiores para caçar os vetores do vírus.

Este é já o maior surto deste vírus, de acordo com Roger Hewson, do Instituto Wellcome Sanger do Reino Unido. E, segundo informações dos Centros de Controlo de Doenças de Taiwan esta sexta-feira, o vírus foi detetado numa mulher que viajou para Foshan e que regressou na semana passada à região insular.

Desde o início de 2025, registaram-se cerca de 240 mil infeções pelo vírus chikungunya e 90 mortes em 16 países, de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. Neste momento, a China é um dos países que mais sofre com o chinkungunya.

Transmitido por mosquitos, o chikungunya provoca febre e dores articulares, com sintomas semelhantes aos da dengue, afetando com maior gravidade crianças, idosos e pessoas com doenças pré-existentes. O nome chikungunya deriva de uma palavra na língua Kimakonde, falada na Tanzânia e em Moçambique, que significa “contorcer-se” – descrevendo a postura contorcida de pessoas infetadas com dor articular severa.

Alguns países, incluindo os Estados Unidos, desaconselharam viagens à província chinesa de Guangdong , onde se situam Foshan, Dongguan e outros polos industriais, bem como a países como Bolívia, Brasil e nações insulares do oceano Índico, também afetados pelo vírus.

Chuvas intensas e temperaturas elevadas agravaram a situação na China, onde o chikungunya, comum em zonas tropicais, surgiu este ano com força invulgar.

c/ agências

Artigos Relacionados

PUB
PUB