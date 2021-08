Primeiro governante norte-americano a assumir homossexualidade anuncia que foi pai

"Já desde há algum tempo que Chasten e eu queríamos aumentar a nossa família. Estamos maravilhados por anunciar que somos pais!", escreveu na rede social Twitter o ministro de 39 anos, uma das estrelas nas primárias democratas para as presidenciais de 2020.



"O processo ainda não terminou e estamos reconhecidos pelo amor, apoio e respeito pela nossa vida privada que nos tem sido oferecido. Estamos com pressa de dizer mais em breve", acrescentou o ex-candidato à Casa Branca e antigo rival de Joe Biden.



Chasten Glezman Buttigieg partilhou o mesmo texto na rede Instagram, acrescentado um símbolo representando um biberon.



Pete Buttigieg é o antigo presidente da câmara de South Bend, uma cidade média do Estado de Indiana.



Um quase desconhecido do grande público, quando apresentou em abril de 2019 a sua candidatura presidencial, este antigo militar, com passagem pelo Afeganistão, conheceu um percurso fulgurante.



Hoje é "a primeira pessoa abertamente LGBT nomeada para uma posição permanente no gabinete presidencial", segundo a organização Victory Institute.