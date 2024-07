Primeiro-ministro condena "veementemente" atentado contra Donald Trump

"Condeno veementemente o atentado cometido contra o ex-presidente Donald Trump, desejando-lhe pronto restabelecimento. A violência política é completamente intolerável e as democracias têm de a combater sistematicamente", escreveu Luís Montenegro, na rede social X.

🇺🇸 Os EUA nunca se vergaram perante a violência. A tentativa de assassinato de

Donald Trump, candidato em eleições livres, tem merecer o repúdio e a condenação de todos os verdadeiros democratas.

pelo atentado contra o ex-chefe de Estado norte-americano Donald Trump e apelou a que se combata com firmeza a violência política.Esta posição de Marcelo Rebelo de Sousa consta de uma nota publicada no site da Presidência da República, na qual o chefe de Estado português "expressa a sua mais viva condenação" do atentado contra Donald Trump.O Presidente apela a que se combata a violência política com toda a firmeza e em pleno respeito pelos valores democráticos", lê-se na nota da Presidência da República.O ministro da Defesa, Nuno Melo considerou por seu lado que "a tentativa de assassinato de Donald Trump tem merecer o repúdio e a condenação de todos os democratas"