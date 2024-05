Primeiro-ministro da Eslováquia ferido num tiroteio

"Ocorreu hoje uma tentativa de assassinato contra o primeiro-ministro Robert Fico à margem de uma reunião do Governo em Handlova", avançou o gabinete do responsável em comunicado.

"A polícia deteve o agressor e fornecerá mais informações assim que possível", declarou entretanto a presidente da Eslováquia, Zuzana Caputova, em comunicado, descrevendo o ataque ao primeiro-ministro como "um ataque à democracia".

O funcionamento do Parlamento está suspenso até ordem em contrário.

O tiroteio teve lugar em frente à Casa da Cultura local, onde o primeiro-ministro, de 59 anos, se encontrava com os seus apoiantes. A polícia isolou o local.

Um repórter do jornal diário Dennik N Daily ouviu tiros e depois viu os socorristas a transportar o primeiro-ministro para um carro.

De seguida, foi transportado de helicóptero até à cidade de Banska Bystrica para receber tratamento urgente.

Robert Fico tornou-se primeiro-ministro pela quarta vez no ano passado, depois de algumas mudanças nas suas prioridades para responder a um eleitoriado mais desafiante. Na sua carreira de três décadas, circulou entre posições pró-europeístas e nacionalistas.



Após o tiroteio desta quarta-feira, o maior partido da oposição cancelou um protesto contra as reformas da estação pública da Eslováquia decididas pelo Governo de Fico.

O episódio está a suscitar várias reações internacionais de condenação. O primeiro-ministro português foi um dos que se pronunciou, deixando no Parlamento "uma nota de profunda e veemente preocupação por este ato hostil aos valores da democracia e do exercício de funções políticas".

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico.



Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good.



My thoughts are with PM Fico and his family.