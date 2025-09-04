Primeiro-ministro da Jamaica Andrew Holness reeleito para terceiro mandato

Os resultados preliminares mostraram que o Partido Trabalhista Jamaicano, de Holness, conquistou pelo menos 34 lugares, enquanto o Partido Nacional Popular, de oposição, de Mark Golding, garantiu pelo menos 29 lugares.

Golding admitiu a derrota num breve discurso, afirmando estar desapontado com o resultado, ao mesmo tempo que reconheceu o sucesso do seu adversário.

"Este não é um discurso fácil de fazer", disse.

Apesar da vibrante tradição democrática da Jamaica, nos últimos anos tem-se registado um declínio na participação eleitoral.

A participação eleitoral oficial foi de apenas 38,8%, ligeiramente superior à participação nas eleições de 2020, durante a pandemia de covid-19.

Sob Holness, a Jamaica registou uma queda de 43% nos homicídios até agora este ano, marcando o declínio mais significativo em décadas.

A melhoria tem sido atribuída pelo atual Governo ao aumento das apreensões de armas de fogo e à presença mais forte e coordenada das forças de segurança em toda a ilha das Caraíbas.

No entanto, as organizações de direitos humanos têm levantado preocupações sobre alegadas detenções ilegais.

Num comício no domingo, Holness prometeu duplicar o salário mínimo atual de 100 dólares (86 euros) por semana de trabalho de 40 horas, se fosse reeleito.

Mas a promessa atraiu críticas de grupos que representam diversos setores empresariais.

"O turismo representa aproximadamente um terço do produto interno bruto da Jamaica e é um dos maiores empregadores do país", afirmou a Associação de Hotéis e Turismo da Jamaica.

"Quaisquer alterações na política salarial terão, portanto, implicações abrangentes para o setor, incluindo os níveis de emprego, a competitividade e a acessibilidade do produto turístico jamaicano."

O Partido Nacional Popular tinha adoptado um tom mais severo e crítico antes da eleição.

Afirmou que, embora se tenham registado progressos, muitos jamaicanos ainda sentem o peso dos desafios socioeconómicos, incluindo a pobreza, as infraestruturas inadequadas e os focos persistentes de criminalidade e corrupção. "Há muitas pessoas frustradas e cansadas das condições em que vivem", disse Golding, aos jornalistas, ao votar na quarta-feira.

O partido procurou canalizar o descontentamento público para um mandato de mudança, prometendo reformas, investimentos sociais renovados e uma rutura com aquilo a que chama complacência na governação.

Entre as propostas políticas do partido para lidar com os problemas socioeconómicos dos jamaicanos, destaca-se o aumento do limite do imposto sobre o rendimento.

O partido da oposição afirma que quer que a classe trabalhadora jamaicana leve para casa mais dinheiro como proteção contra a subida dos preços.