Primeiro-ministro do Canadá chega a Kiev para visita surpresa

Trudeau realiza a visita acompanhado pela vice-primeira-ministra, Chrystia Freeland, de acordo com a mesma fonte, que recorda o forte apoio do Canadá à Ucrânia, após a invasão das tropas russas, tanto ao nível económico como em fornecimento de armas.

A visita da delegação canadiana ocorre enquanto o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, redobra os esforços para atenuar os efeitos das inundações causadas pelo rebentamento da barragem de Kakhovka e quando Kiev continua sem confirmar se iniciou a contraofensiva para recuperar o território ocupado.

A visita do líder canadiano coincide com a crise provocada por centenas de devastadores incêndios florestais deflagrados nos últimos dias no seu país.