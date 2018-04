Primeiro-ministro francês garante que ataque na Síria não é prelúdio de uma guerra

RTP16 Abr, 2018, 19:24 / atualizado em 16 Abr, 2018, 20:08 | Mundo

No mesmo dia em que a primeira-ministra britânica explicou na Câmara dos Comuns o ataque concertado de sábado passado, também o chefe de Governo francês apresentou esclarecimentos aos parlamentares sobre o ataque a locais estratégicos situados na Síria, alegadamente usados para produção e armazenamento de armas químicas.



A ação, concertada com Washington e Londres, não foi um sinal de guerra iminente ou “o prelúdio” de um conflito, garantiu o primeiro-ministro. “Não estamos em guerra contra a Síria ou o regime de Bashar al-Assad. O nosso inimigo é o Estado Islâmico”, referiu.



Perante os deputados de vários partidos que estão contra a intervenção militar - desde logo os Républicains, o França Insubmissa e a Frente Nacional, muitos deles que viram na ação de sábado último uma violação do direito internacional – o governante francês considerou que a operação foi “um sucesso militar” e até mesmo diplomático.



Édouard Philipe disse estar “orgulhoso”, considerando que este ataque reforça “a credibilidade da República francesa quando esta desenha linhas que considera intransponíveis”, em referência à “linha vermelha” que é o uso de armas químicas em ataques. Referiu as cenas “apocalípticas” provocadas por “armas de terror” banidas pela comunidade internacional.

Guerra do Iraque “não é comparável”

O primeiro-ministro francês considerou ainda que as comparações entre o envolvimento no ataque e a guerra do Iraque, em 2003 – na qual a França não participou - não têm qualquer justificação.



“O precedente iraquiano foi invocado por várias vezes esta tarde. Acredito que esse precedente não é comparável. O objetivo da intervenção no Iraque era o de derrubar um regime e intervir no terreno. Quanto à intervenção de sexta-feira não há dúvidas. Além disso, no Iraque, uma das motivações para a intervenção norte-americana foi a alegada existência de armas de destruição massiva. Na Síria, não há hipóteses, há demonstrações repetidas”, sublinhou.



Para o primeiro-ministro francês, a ação tomada pelos três países na madrugada de sábado “tem custos humanos, tem custos políticos, tem riscos”. Mas “os custos da inação são ainda maiores para o nosso futuro”, mas também para “as nossas consciências e para o rasto que deixaremos na nossa história”, referiu ainda Édouard Philippe.