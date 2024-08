Primeiro-ministro indiano chega a Kiev para conversações com Zelenskyy

As autoridades da Índia e da Ucrânia dizem que a visita visa o reforço dos laços económicos e a cooperação em matéria de defesa, ciência e tecnologia.

Os meios de comunicação ucranianos informaram que Modi reuniu-se com representantes da diáspora indiana após a sua chegada. A multidão reuniu-se em torno do primeiro-ministro indiano enquanto as pessoas gritavam "Modi, Modi, Modi".

A chegada de Modi ocorreu um mês e meio depois de Zelenskyy ter criticado a visita do primeiro-ministro indiano a Moscovo, em julho, quando se encontrou com Vladimir Putin no dia em que mísseis russos atingiram a Ucrânia, matando dezenas de pessoas.

Zelenskyy descreveu aquela reunião como uma "grande deceção e um golpe devastador nos esforços de paz", repreendendo ainda Modi por abraçar Putin durante a reunião.

A Índia evitou condenar a invasão e, em vez disso, instou a Rússia e a Ucrânia a resolverem o conflito através do diálogo e da diplomacia.