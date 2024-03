Primeiro-ministro mais jovem da Irlanda. Quem é Simon Harris?

Simon Harris foi eleito líder do partido irlandês de centro direita, Fine Gael, e vai assumir as funções de primeiro-ministro em abril, substituindo Leo Varadkar que se demitiu na semana passada “por razões pessoais e políticas”.Após confirmada a eleição, o novo líder partidário afirmou num discurso que“É a honra da minha vida liderar este grande partido”, afirmou eHarris é atualmente o ministro do Ensino Superior e foi o único candidato à liderança do partido. Só se tornará oficialmente primeiro-ministro, em substituição de Varadkark depois de 9 de abril, quando o Parlamento irlandês, o Dáil, retomar os trabalhos após a pausa para as festividades da Páscoa.

O futuro taoiseach, termo irlandês para se referir ao primeiro-ministro, assegurou o compromisso total com o programa de Governo acordado com os parceiros da coligação de centro direita com os liberais Fianna Fáil e o Partido Verde.



“Orgulhosamente pró-europeu”

O objetivo de Harris, enquanto líder do Fine Gael, é que o partido recupere os valores fundamentais, incluindo o trabalho compensador, um sistema de justiça e ordem firme e o apoio aos agricultores.



“O Fine Gael pretende apoiar empresas, especialmente pequenas empresas, em todo o país. O Fine Gael defende fazer o trabalho compensar, garantir que valorizamos o trabalho e as pessoas que trabalham”, afirmou no discurso de eleição, no domingo. “O Fine Gael representa a lei e a ordem”.



Simon Harris assumiu ainda ser “orgulhosamente pró-europeu” e, abordando o tema da imigração, defendeu a passagem para um modelo “mais planeado e sustentável, para um sistema justo e firme”.



Além da política em relação aos requerentes de asilo, que tem valido fortes críticas ao Governo, o novo primeiro-ministro terá em mãos temas difíceis como a crise imobiliária ou a crise dos sem-abrigo, enquanto conquista o apoio do eleitorado.





As próximas eleições legislativas da Irlanda devem ocorrer até março de 2025, mas, até lá, o país vai ainda a eleições locais e europeias, marcadas para 7 de junho deste ano.