Primeiro-ministro Narendra Modi vota na terceira fase das legislativas na Índia

Depois de votar na maior cidade do seu estado natal de Gujarat, Modi saiu acompanhado por guarda-costas e mostrou um dedo marcado com tinta indelével aos apoiantes, que aplaudiram.

Pouco depois, numa mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter), Modi fez um apelo ao voto "para fortalecer a (...) democracia".

As eleições legislativas na Índia realizam-se entre 19 de abril e 01 de junho, em sete fases. A terceira fase está a decorrer hoje, sobretudo nos estados de Assam (nordeste), Chhattisgarh (centro), Goa (oeste), Gujarat e Karnataka (sul), e no território de Dadra e Nagar Haveli(oeste).

Modi, de 73 anos, conseguiu duas vitórias para o partido nacionalista hindu Bharatiya Janata (BJP), em 2014 e 2019, e mantém os níveis de popularidade após dois mandatos em que a Índia aumentou a influência diplomática e o peso económico.

A oposição e os defensores dos direitos humanos denunciam retrocessos na democracia e criticam os apelos de Modi à fé religiosa maioritária da Índia (hindu), em detrimento das grandes minorias, incluindo os 210 milhões de muçulmanos indianos.

A afluência às urnas nas eleições gerais tem sido, até ao momento, inferior à registada em 2019, o que os meios de comunicação social indianos atribuíram às temperaturas muito elevadas.

Em Mathura, no estado de Uttar Pradesh (centro), onde a 26 de abril, dia das eleições, se registou uma temperatura máxima de 41ºC, a comissão eleitoral notou uma queda de quase nove pontos percentuais na taxa de participação em relação a 2019.

Os serviços meteorológicos previram temperaturas escaldantes nos próximos dias em vários estados, incluindo em Madhya Pradesh (centro) e Bihar (leste), que irão hoje a votos.

No estado de Telangana (sul), onde a votação terá lugar no final de maio, as autoridades anunciaram que as assembleias de voto vão permanecer abertas mais uma hora, devido à onda de calor.