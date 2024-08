Primeiro-ministro prepara-se para anunciar o nome do candidato a futuro comissário Europeu português

Têm sido falados vários nomes para o cargo, mas a decisão de Luís Montenegro permanece em segredo.







A proposta da presidente da Comissão Europeia para composição do seu novo colégio de comissários deverá ser divulgada em meados de setembro, após nomeações pelos países e entrevistas pela responsável, visando tomada de posse até final do ano.



A poucos dias de terminar o prazo para os Estados-membros da União Europeia (UE) apresentarem os seus candidatos - idealmente dois (um homem e uma mulher) - para o posto de comissário europeu no próximo mandato (2024-2029), cinco países entre os 27 ainda não anunciaram as suas escolhas ou as comunicaram a Bruxelas: Portugal, Bélgica, Bulgária, Itália e Dinamarca.







Previsto está que, entre setembro e outubro, se realizem audições públicas no Parlamento Europeu aos nomes propostos para novos comissários europeus, cabendo à assembleia europeia dar o aval final em plenário para, mais tarde, a nova Comissão Europeia tomar posse.



Se todos os nomes propostos tivessem `luz verde` imediata do Parlamento Europeu, o novo colégio de comissários poderia tomar posse já a 01 de novembro, mas com uma rejeição esse prazo já passaria para 01 de dezembro, dado o tempo necessário para o país em causa propor um novo nome e esse candidato ser entrevistado por Ursula von der Leyen e ouvido em audição na assembleia europeia.







c/Lusa