Primeiro-ministro visita Angola para fortalecer laços históricos e comerciais

António Pedro Santos - Lusa

Luís Montenegro chega esta terça-feira a Luanda para uma visita oficial com o objetivo de fortalecer as relações políticas e económicas entre os dois países.

O objetivo é sinalizar que a relação histórica é mesmo de todas horas e não apenas nos melhores momentos.



O chefe do Governo português encontra-se com presidente angolano João Lourenço, estando previstas declarações depois desta reunião.



A visita termina na quinta-feira, dia em que o chefe do Governo português visita a província de Benguela.