Primeiro-ministro visita na sexta-feira militares portugueses na Eslováquia

Acompanhado pelo ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, e pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), general José Nunes da Fonseca, o chefe do Governo vai encontrar-se com os cerca de 120 militares portugueses na base militar de Lest, situada a cerca de duas horas e meia da capital da Eslováquia, após participar hoje no Conselho Europeu em Bruxelas centrado no apoio à Ucrânia para os próximos anos.

De acordo com o programa provisório, Luís Montenegro chegará ao centro de treino de Lest pelas 12:30 (11:30 em Lisboa), onde será recebido pelo vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa da Eslováquia, Robert Kalinák.

Segue-se uma cerimónia militar, um momento de troca de lembranças institucionais, a fotografia de grupo e o almoço convívio com os militares portugueses, num programa com uma duração prevista de cerca de duas horas.

A presença de forças militares portuguesas na Eslováquia iniciou-se em julho de 2024, através de um pelotão de carros de combate, com 24 militares, integrando um batalhão espanhol do Battlegroup Multinacional Eslováquia (MNBG SVK).

Desde fevereiro de 2022, quando a Federação Russa invadiu a Ucrânia, que os países da NATO, nomeadamente Portugal, têm reforçado a sua presença militar na zona leste da Europa.

Ao abrigo desta missão, em julho de 2025 o contingente português na Eslováquia aumentou para um subagrupamento com 120 militares (112 homens e oito mulheres), equipados com carros de combate, viaturas PANDUR II 8x8 e veículos militares espanhóis URO VAMTAC.

Esta missão da Aliança Atlântica na Eslováquia - país fronteiriço com a Ucrânia - tem como objetivo reforçar a presença de forças militares na fronteira leste da NATO, "contribuindo para a dissuasão e defesa", à semelhança das missões na Roménia, onde Portugal tem um contingente de cerca de 300 militares.

Há um ano, foi o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se deslocou antes do Natal à Eslováquia. Recentemente, o Presidente eslovaco, Peter Pellegrini, retribuiu a visita e agradeceu a Portugal o apoio militar dado à zona leste da Europa, no âmbito da NATO.

Em dezembro de 2024, na sua primeira visita como chefe do Governo a militares portugueses em missão no estrangeiro, Luís Montenegro visitou antes do Natal os militares portugueses das Forças Nacionais Destacadas (FND) na Roménia que integram a missão da NATO neste país.

Nessa ocasião, o primeiro-ministro avisou que os próximos anos seriam de acréscimo de investimento em segurança e defesa, mas defendeu que este aumento poderá ter retorno económico se for feita a aposta na indústria do setor.

Por outro lado, Montenegro defendeu então que "não bastam palavras de conforto" aos militares na quadra natalícia e destacou medidas já tomadas pelo executivo PSD/CDS-PP de valorização em recursos humanos e equipamentos neste setor.

No final de novembro, o Conselho de Ministros aprovou a candidatura formal de Portugal ao programa europeu de empréstimos para a Defesa SAFE, no valor de 5,8 mil milhões de euros.

O ministro da Defesa Nacional já anunciou que a candidatura portuguesa aos empréstimos europeus SAFE inclui a aquisição de fragatas, a recuperação do Arsenal do Alfeite e a produção de blindados, munições, satélites e drones em Portugal.

Na terça-feira, o Conselho Superior de Defesa Nacional, órgão de consulta presidido pelo Presidente da República, decidiu, de forma unânime, "expressar um voto de louvor às Forças Armadas, destacando o excelente desempenho das Forças Nacionais Destacadas em 2025, voto esse extensivo a todas as Forças Armadas pelo constante e excecional papel na sociedade portuguesa e pela projeção de Portugal no mundo".