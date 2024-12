Prisão preventiva para tripulantes de barco com cocaína em Cabo Verde

"Os detidos foram apresentados ao primeiro interrogatório judicial (...), tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", anunciou a procuradoria, em comunicado, na terça-feira.

"Os seis tripulantes, todos do sexo masculino e de nacionalidade brasileira, com idade compreendida entre 28 e 42 anos" estão indiciados pelos crimes de "tráfico de droga de alto risco agravado e associação criminosa para o tráfico", indicou.

O caso continua sobre investigação e em segredo de justiça, acrescentou a procuradoria.

A operação "Ventos Alísios" foi divulgada no domingo pela Polícia Judiciária cabo-verdiana, que contou com a colaboração da Polícia Judiciária e Marinha portuguesas, da Polícia Federal brasileira e da Polícia Marítima do arquipélago, disse o Ministério Público de Cabo Verde.

A interceção tem sido enaltecida pelas autoridades dos países envolvidos como fruto da parceria para combate ao tráfico, no âmbito do Maritime Analisys and Operations Centre - Narcotics (MAOC-N), uma plataforma de cooperação internacional, com sede em Lisboa.

O navio pesqueiro "João e Maria VI", de pavilhão brasileiro, transportava 60 fardos de cocaína proveniente da América do Sul com destino à Europa.