Procuradores alemães pedem 15 anos de prisão para investigado em caso Madeleine McCann

O cidadão alemão, de 47 anos, está a ser julgado no tribunal estadual de Braunschweig, no norte da Alemanha, por crimes que alegadamente terá cometido em Portugal entre 2000 e 2017.

As alegações finais do julgamento iniciado em fevereiro começaram hoje no tribunal alemão e o procurador Ute Lindemann argumentou que Brueckner deveria ser condenado por duas acusações de violação e duas de abuso sexual, devendo ser mantido em prisão preventiva e depois de cumprir uma pena de 15 anos, informou a agência de notícias alemã DPA.

Lindemann disse que deveria ser absolvido de uma terceira acusação de violação.

Espera-se que a defesa apresente o seu caso na próxima segunda-feira e um veredicto poderá ser divulgado na terça-feira.

Brueckner não foi acusado no caso do desaparecimento de Madeleine McCann, mas está sob investigação. O alemão esteve muitos anos em Portugal, incluindo na Praia da Luz, na altura do desaparecimento de Madeleine em 2007.

O alemão negou qualquer envolvimento no desaparecimento da criança britânica.

Atualmente, Brueckner cumpre uma pena de sete anos de prisão na Alemanha por uma violação que cometeu em Portugal em 2005. O advogado do alemão disse em fevereiro que o seu cliente não responderia às acusações, mas que esperava uma absolvição.

Em julho, o tribunal retirou um mandado de detenção relacionado com o presente julgamento, alegando falta de "suspeitas urgentes" contra o arguido. Entretanto, o alemão permaneceu preso devido à pena que cumpre atualmente.