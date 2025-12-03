Procuradoria Europeia confirma detenção de ex-chefe da diplomacia da UE por suspeita de fraude

Em comunicado, a Procuradoria Europeia dá conta de que "ontem [terça-feira] a reitora e um funcionário sénior do Colégio da Europa em Bruges [Bélgica] foram detidos, assim com um funcionário sénior da Comissão Europeia, no decurso de uma investigação sobre suspeita de fraude relacionada com a instrução de jovens diplomatas com financiamento da UE".

Sobre os três detidos recaem acusações de corrupção, fraude, conflito de interesse e violação do segredo profissional.

Os três detidos acabaram por ser libertados, "uma vez que não se considera que haja risco de apanharem um voo".

A ex-vice-presidente da Comissão Europeia e atual reitora do Colégio da Europa Federica Mogherini foi detida na sequência de buscas feitas pela Procuradoria Europeia por suspeita de fraude, disse na segunda-feira à Lusa fonte ligada ao processo.

A fonte confirmou à Lusa que Federica Mogherini, reitora do Colégio da Europa desde setembro de 2020, foi uma das três pessoas detidas durante as buscas feitas àquela instituição académica em Bruges e às instalações do Serviço de Ação Externa da UE em Bruxelas.

Federica Mogherini foi alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança entre 2014 e 2019.

O antigo rosto da União Europeia na diplomacia foi um dos três detidos na sequência de uma investigação por suspeita de fraude na atribuição de financiamento da UE a um projeto para instrução de jovens diplomatas.

De acordo com a Procuradoria Europeia, um dos candidatos terá tido acesso a informação confidencial que o beneficiou, colocando em causa a competição justa do processo.

O ex-secretário-geral do Serviço de Ação Externa da UE, Stefano Sannino, também é um dos detidos.