Procuradoria francesa pede sete anos de prisão para ex-presidente Nicolas Sarkozy

O ex-presidente francês de 70 anos afirma-se inocente.







Este julgamento abrange uma dezena de suspeitos, além de Sarkozy, e decorre desde janeiro de 2025, no âmbito da investigação aos milhões de euros que o ex-presidente terá aceite das mãos do então líder da Líbia, Muammar Kadafi.

"Inocente"

No ano passado, o mais alto tribunal de França manteve a sua condenação por corrupção e tráfico de influência, ordenando-lhe que usasse uma pulseira electrónica durante um ano.





Foi a primeira vez que este tipo de sentença foi aplicado a um antigo chefe de Estado francês.

Além dos sete anos de prisão pedidos,e a perda do direito a certos privilégios.O procurador financeiro Sebastien de La Touanne descreveu as acusações contra Sarkozy e outros 12 arguidos como "corrupção de alta intensidade", dizendo ao tribunal, "surgiu uma imagem muito negra de uma parte da nossa República".De La Touanne disse queKadafi morreu em outubro de 2011 em Sirte. na Líbia, durante as revoltas da Primavera Árabe.À saída do tribunal, os advogados de Sarkozy disseram aos jornalistas que as sentenças pedidas eram duras e infundadas."Ele é inocente", disse o advogado Christophe Ingrain.Sarkozy publicou a sua reação na rede social Facebook,e a acreditar na sabedoria do tribunal".Os procuradores solicitaram entre um e seis anos de prisão e multas que totalizam até 150 mil euros para o antigo braço direito de Sarkozy, Claude Gueant, o antigo ministro do Interior, Brice Hortefeux, e o antigo chefe de financiamento de campanha de Sarkozy, Eric Woerth.Também no ano passado, um tribunal de recurso confirmou uma condenação separada por financiamento ilegal de campanhas devido à sua tentativa falhada de reeleição em 2012. Espera-se que o mais alto tribunal de França decida sobre um novo recurso ainda este ano.