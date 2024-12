"Definitivamente" condenado. Sarkozy com pulseira eletrónica durante um ano

Aos 69 anos, Sarkozy é chamado a comparecer, no período de um mês, perante um juiz de execução de pena, que determinará os termos e condições da pena com pulseira eletrónica.

O tribunal também tinha a hipótese de ordenar a realização de um novo julgamento ou até anular a decisão emitida pelo tribunal de recursos de Paris.





Nicolas Sarkozy “obviamente cumprirá a sanção anunciada, que agora é definitiva”, comentou o advogado, Patrice Spinosi, citado pela AFP. A defesa do ex-presidente afirmou ainda que vai apelar ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos para contestar a decisão.







O caso “Bismuth” teve origem nas investigações ao alegado financiamento ilegal da campanha eleitoral de Sarkozy em 2007, de que o antigo presidente francês viria a ser ilibado.



Ao colocar o telefone de Nicolas Sarkozy sob escuta, as autoridades descobriram que este usava outras duas linhas telefónicas, em nome de “Paul Bismuth”, sobretudo para comunicar com o advogado Thierry Herzog. Os investigadores concluíram que os dois tinham convencido Gilbert Azibert, à data juiz no Tribunal de Cassação, a obter informações confidenciais sobre o processo de financiamento partidário (conhecido como caso Bettencourt) em troca de um cargo no Mónaco para o magistrado.