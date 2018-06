Programa nuclear da Coreia do Norte ainda sem prazo de validade

RTP21 Jun, 2018, 10:53 | Mundo

Após a cimeira de Singapura, Donald Trump afirmou que a Coreia do Norte tinha iniciado a destruição de um local de testes de motores com mísseis, ou que começaria imediatamente a fazê-lo após o regresso de Kim Jong-un a Pyongyang. O Presidente norte-americano ordenou, por sua vez, a suspensão de exercícios militares com a Coreia do Sul, uma exigência de longa data do regime norte-coreano.



Esta semana o Pentágono confirmou que o planeamento das próximas diligências diplomáticas, agendadas para agosto, estará essencialmente parado.





"Não, não faço idea", disse o secretário da Defesa James Mattis, quando questionado, na quarta-feira, sobre eventuais medidas já tomadas pela Coreia do Norte para desmantelar o programa de armas nucleares. “As negociações detalhadas ainda não começaram. Não esperaria isso neste momento”, declarou.

"Acertar detalhes"



Após o encontro em Singapura, Trump disse que o secretário de Estado, Mike Pompeo, e o conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, se reuniriam esta semana com as autoridades norte-coreanas para "acertar os detalhes" do acordo de desnuclearização.





"Reuniremo-nos na próxima semana para acertar detalhes", disse Trump numa conferência de imprensa pós-cimeira na Singapura. "Na próxima semana, juntamente com John Bolton e toda a nossa equipa, entraremos em detalhes para dar início ao acordo", continuou.



Para além de Trump, também Pompeo acreditava que as próximas reuniões com as autoridades norte-coreanas ocorreriam na semana após a cimeira de 12 de junho.



"Não sei exatamente qual será o tempo para a próxima conversa com a Coreia do Norte", disse o secretário de Estado, Mike Pompeo. "Diria que será bastante rápido assim que retornarmos aos nossos países de origem. Estou muito confiante de que, durante a próxima semana, iniciaremos o entendimento", acrescentou.



Algo que até agora não aconteceu. Na quarta-feira, Bolton reiterou que Pompeo e outros responsáveis políticos se reunirão em breve com a Coreia do Norte.





"Disseram que querem a desnuclearização completa e agora teremos que conversar sobre como conseguir isso. Acho que verão o desenvolvimento diplomático acontecer muito rapidamente", disse o conselheiro de segurança nacional à Fox News, sem mais detalhes.