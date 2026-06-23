Mundo
Guerra no Médio Oriente
Programa nuclear do Irão. Trump garante acordo para inspeções da AIEA avançarem
Donald Trump garante que já há acordo e data para os inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica visitarem o Irão. Afirmação do presidente norte-americano que surge depois de Teerão ter desmentido que houvesse entendimento para uma inspeção às instalações nucleares iranianas.
O presidente norte-americano afirmou aos jornalistas, esta terça-feira, que os iranianos "estão enganados".
"Sabem que estão errados, disseram-nos lá dentro", disse Trump. "E se estivessem certos, cancelaria já os encontros".
Sem adiantar datas e detalhes para as inspeções, o presidente dos Estados Unidos garantiu que irão decorrer "no momento apropriado".
O Irão afirma que nunca vai negociar com nenhum país as capacidades de defesa. A garantia é do presidente iraniano que, ao lado do mediador paquistanês, avisou que os mísseis de Teerão nunca serão negociados.
Os dois países, que realizaram uma primeira ronda de negociações na Suíça, terminada na segunda-feira, também apresentaram versões diferentes sobre incentivos financeiros para o Irão, o controlo do Estreito de Ormuz e a guerra paralela de Israel no Líbano — pontos importantes do acordo preliminar assinado na semana passada, que visa pôr fim à guerra.
"Sabem que estão errados, disseram-nos lá dentro", disse Trump. "E se estivessem certos, cancelaria já os encontros".
Sem adiantar datas e detalhes para as inspeções, o presidente dos Estados Unidos garantiu que irão decorrer "no momento apropriado".
"Não há pressa, mas estarão no terreno no momento apropriado".
Donald Trump tinha já afirmado, horas antes, que o Irão concordou com inspeções nucleares "indefinidas". Teerão negou ter feito tal concessão nas negociações, levantando dúvidas sobre a viabilidade do frágil acordo de paz.
O Irão afirma que nunca vai negociar com nenhum país as capacidades de defesa. A garantia é do presidente iraniano que, ao lado do mediador paquistanês, avisou que os mísseis de Teerão nunca serão negociados.
Os dois países, que realizaram uma primeira ronda de negociações na Suíça, terminada na segunda-feira, também apresentaram versões diferentes sobre incentivos financeiros para o Irão, o controlo do Estreito de Ormuz e a guerra paralela de Israel no Líbano — pontos importantes do acordo preliminar assinado na semana passada, que visa pôr fim à guerra.