Programa nuclear do Irão. Trump garante acordo para inspeções da AIEA avançarem

"Não há pressa, mas estarão no terreno no momento apropriado".

Donald Trump tinha já afirmado, horas antes, que o Irão concordou com inspeções nucleares "indefinidas". Teerão negou ter feito tal concessão nas negociações, levantando dúvidas sobre a viabilidade do frágil acordo de paz.



O Irão afirma que nunca vai negociar com nenhum país as capacidades de defesa. A garantia é do presidente iraniano que, ao lado do mediador paquistanês, avisou que os mísseis de Teerão nunca serão negociados.



Os dois países, que realizaram uma primeira ronda de negociações na Suíça, terminada na segunda-feira, também apresentaram versões diferentes sobre incentivos financeiros para o Irão, o controlo do Estreito de Ormuz e a guerra paralela de Israel no Líbano — pontos importantes do acordo preliminar assinado na semana passada, que visa pôr fim à guerra.



O presidente norte-americano afirmou aos jornalistas, esta terça-feira, que os iranianos "estão enganados"."Sabem que estão errados, disseram-nos lá dentro", disse Trump. "