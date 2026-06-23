Irão não planeia inspeções da AIEA às instalações nucleares danificadas

O Irão adiantou esta terça-feira que não realizou qualquer reunião com o responsável da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, na Suíça, nem planeia que a agência nuclear da ONU inspecione as instalações nucleares danificadas do país, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros.