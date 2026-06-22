Negociações entre Irão e EUA. Suíça anuncia "retoma imediata" das discussões técnicas

“Progressos encorajadores”

“Este é um passo positivo, que nos permite estruturar a continuação do processo político e técnico”, afirmou o Governo suíço.

O nuclear e o Hezbollah

c/agências

A Suíça, que acolhe negociações entre o Irão e os Estados Unidos desde domingo, anunciou o retomar "imediato" das discussões técnicas para acabar com a guerra no Médio Oriente.A delegação iraniana já regressou a Teerão após 18 horas de intensas negociações, segundo informações da media estatal iraniana.As restantes delegações deverão deixar a Suíça esta segunda-feira, permitindo aos representantes realizar estas discussões técnicas à porta fechada ao longo da semana na estância de Bürgenstock, nos Alpes suíços.O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, disse que as negociações entre Teerão e Washington foram concluídas com sucesso.As reuniões, que começaram no domingo, prolongaram-se pela noite e os mediadores do processo, o Catar e o Paquistão, anunciaram esta manhã a criação de um comité para aplicar o guião das negociações."Houve uma discussão muito breve sobre a questão nuclear, mas não foram discutidos quaisquer detalhes, e não se pode dizer que tenham começado negociações nucleares", disse o porta-voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, Esmail Baghai, à agência de notícias IRNA.A delegação americana "apresentou as suas posições de forma muito sucinta" sobre a questão nuclear, e o Irão fez o mesmo, acrescentou o porta-voz, descrevendo a troca de informações como "uma apresentação das nossas respetivas posições".Na rede social, Trump instou Teerão a impedir que seus aliados no Líbano, referindo-se ao Hezbollah, "causassem problemas", caso contrário, os Estados Unidos retomariam os ataques ao Irão."É melhor que escolham bem as palavras; as nossas forças armadas estão prontas para responder à altura", advertiu o chefe da equipa de negociação de Teerão, Bagher Ghalibaf.Para os Estados Unidos, é fundamental garantir que o Irão nunca irá desenvolver ou obter uma arma nuclear, pelo que exigem que as autoridades iranianas diluam imediatamente e sob supervisão da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) todo o seu urânio altamente enriquecido.O Irão, por seu lado, argumenta que tem o direito legítimo e soberano de desenvolver tecnologia nuclear para fins civis.Na questão libanesa, será criada uma "célula de gestão de conflitos" para pôr fim aos combates entre Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah.